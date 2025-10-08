Sukkot - das jüdische Laubhüttenfest

Bei Musik und Tanz wird das jüdische Laubhüttenfest "Sukkot" gefeiert.
Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel in provisorischen Hütten lebte, wird am Laubhüttenfest die Sukka gebaut - eine mit Ästen, Stroh oder Laub gedeckte Hütte, die unter freiem Himmel stehen muss.
Programm:
- Mi. 08.10.2025, 16:00–18:00 Uhr: Sukka (Laubhütte) geöffnet Kids-Programm mit Malen, Basteln und Schminken / Musikalische Beiträge
- Do. 09.10.2025, 14:00-17:00 Uhr Kids-Programm / Musikalische Beiträge
- Do. 09.10.2025, 18:00–19:00 Uhr: SUKKOT OPEN AIR mit Rabbiner Mark Pavlovsky (Israel), Live-Band und Tanz
Marktplatz Tübingen Am Markt, 72070 Tübingen
