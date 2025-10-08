Sukkot - das jüdische Laubhüttenfest

Bei Musik und Tanz wird das jüdische Laubhüttenfest "Sukkot" gefeiert.

Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel in provisorischen Hütten lebte, wird am Laubhüttenfest die Sukka gebaut - eine mit Ästen, Stroh oder Laub gedeckte Hütte, die unter freiem Himmel stehen muss.

Programm: