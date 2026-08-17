Sulpacher Apfelfest

Wir feiern am Sonntag, 13. September unser Apfelfest und laden Sie alle recht herzlich dazu ein, mit uns zu feiern! Wir beginnen um 11.30 Uhr mit dem Mittagstisch. Es gibt neben einem vegetarischen Angebot den traditionellen Schweinehals aus dem Backhaus, Maultaschen, Steaks und Rote vom Grill und unseren leckeren hausgemachten Kartoffelsalat. Wer es gerne süß mag, wird sich mit Sicherheit für die frischen Apfelküchle entscheiden oder diese zum Nachtisch genießen. Ab 14 Uhr bieten wir unseren Gästen Kaffee und eine große Auswahl an Kuchen und Torten in allen Varianten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!