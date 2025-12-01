Sulpacher Dorfweihnacht

Am letzten Sonntag vor Heiligabend - in der Regel am 4. Advent - findet unsere Dorfweihnacht statt. Wir bieten Ihnen eine vorweihnachtliche Feier im Kreise einer großen Vereinsfamilie und verköstigen Sie vor und nach der Weihnachtsfeier mit Glühwein und Punsch an unserem Getränkestand (bitte geeignete Trinkgefäße mitbringen) sowie mit heißen Roten vom Grill. Die Feier wird mit Vorträgen unserer Vereinsjugend und den Kindergartenkindern aus Sulpach musikalisch umrahmt. Für die Kinder kommt auch der Weihnachtsmann. Die Geschenke für die Kinder können immer am Vormittag bis spätestens um 12 Uhr im Hof der Familie Stohrer, Roßwälder Straße 9, Sulpach abgegeben werden. Bitte versehen Sie die Geschenke deutlich mit dem Namen des Kindes. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!