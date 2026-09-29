× Erweitern Summer Summer

Handverlesener Rock-Pop mit authentischem Sound und jeder Menge Herzblut

Heimspiel für die live Band aus Grunbach. Summer spielen nur wenige Gigs im Jahr und kommen deshalb immer frisch und authentisch rüber.

Drei Familienväter 50+ (gefühlte 30) haben sich 2020 musikalisch zusammengefunden. Sie verbindet die Liebe und Leidenschaft zur Musik. Seitdem haben sie ihr Repertoire im Bereich Rock-Pop immer wieder live getestet und erweitert. Sie spielen mit Anspruch und Herzblut ausgewählte Hits und B-Sides.