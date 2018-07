Laute Heavy Metal-Musik und dörflich-ländliche Idylle sind spätestens seit dem großen Erfolg des Wacken Open Airs eine ebenso kuriose wie funktionierende Kombination. Und was der hohe Norden kann, hat der Süden schon längst zu bieten. Vom 15. August an wird es wieder laut in Dinkelsbühl.