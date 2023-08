Impulsvortrag zu verschiedenen Bereichen der Achtsamkeit: Was ist Achtsamkeit, wie schaffe ich es, sie in meinen Alltag zu integrieren? Was geschieht aus wissenschaftlicher Sicht mit mir, wenn ich sie praktiziere? Lernen Sie verschiedene Tipps und Tricks kennen und machen Sie den vielleicht ersten Schritt hin zu Ihrem neuen, achtsamen Leben.

Ernst-Weichel-Schule, Musiksaal, Bezgenrieter Straße 11, Heiningen

Dozent: Czechtizky, Jens