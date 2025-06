Die coole Sommerlounge mit Cocktails, Speisen und Live-Musik auf dem Marktplatz dazu ausgiebiges Shoppen und tolle Aktionen des Einzelhandels. An diesem Termin wird Summer in the City mit einer langen Einkaufsnacht kombiniert. So lässt sich ein lauer Sommerabend in der schönen Fachwerkstadt verbringen, nach Herzenslust shoppen, der Musik lauschen, Cocktails trinken und das ganz ohne Zeitdruck.