Summer in the City

Die coole Sommerlounge mit erfrischenden Cocktails, leckeres Streetfood, Live-Musik und eine ganz besondere Atmosphäre unter freiem Himmel.
Vorbeikommen, entspannen und den Sommer feiern!
Info
Schorndorf 73614 Schorndorf
Freizeit & Erholung
die Sommerlounge auf dem Marktplatz
bis
Schorndorf 73614 Schorndorf
Die coole Sommerlounge mit erfrischenden Cocktails, leckeres Streetfood, Live-Musik und eine ganz besondere Atmosphäre unter freiem Himmel.
Vorbeikommen, entspannen und den Sommer feiern!
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH