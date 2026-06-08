Summer in the City

die Sommerlounge auf dem Marktplatz

bis

Schorndorf 73614 Schorndorf

Die coole Sommerlounge mit erfrischenden Cocktails, leckeres Streetfood, Live-Musik und eine ganz besondere Atmosphäre unter freiem Himmel. 

Vorbeikommen, entspannen und den Sommer feiern!

Info

Schorndorf 73614 Schorndorf
Freizeit & Erholung
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