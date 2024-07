Black Mountain (CAN)

Großartige Konzerte auf der ganzen Welt haben gereicht, um Black Mountain aus Vancouver bereits als eine legendäre Band einzuordnen. Aus der Künstlerkommune „Black Mountain Army“ erwachsen, feiert die fünfköpfige Formation um Frontmann und kreativen Kopf Stephen McBean nicht nur musikalisch die Psychedelik der Goldenen Jahre der Rockmusik. Namen wie Can, Led Zeppelin, Pink Floyd, Velvet Underground drängen sich trotz ganz eigener Stilausrichtung auf und auch in der gesamten Lebenseinstellung der Band werden alte Hippie-Ideale gelebt. Konsequent verweigern sie sich daher bis heute dem Interesse großer Plattenfirmen und vertrauen ihre Alben lieber dem Indie-Label Jagjaguwar an.

Fast aus dem Nichts kam im Mai 2019 die Nachricht, dass Black Mountain ein neues Album veröffentlichen. „Destroyer“ hat es überraschenderweise sogar geschafft, in die Top 100 der deutschen Albumcharts einzusteigen. Es ist ein unmissverständlich ambitioniertes Album, aufgenommen von einer Gruppe von Musikern, die auf dem Höhepunkt ihres Könnens operieren.

Der druckvolle Sound ihrer Livekonzerte beeindruckt auch andere Musiker und führte unter anderem zu Auftritten im Vorprogramm der 2005er US-Tour von Coldplay.

Nach einer etwas ruhigeren Zeit in den letzten Jahren kommen Stephen McBean, Amber Webber, Matt Camirand, Jeremy Schmidt und Joshua Wells aka Black Mountain jetzt noch einmal zurück und geben ein Konzert in der wunderschönen Manufaktur in Schorndorf.