Die Offene und Mobile Jugendarbeit lädt während der Sommerferienzeit mit den Summer Vibes zu einem abwechslungsreichen Programm für 12- bis 25-Jährige ein – kostenlos und ohne Anmeldung.

Beginn des Programms ist jeweils am Pförtnerhäuschen. Jede Woche steht unter einem anderen Motto: Beim Chill & Creative werden Freundschaftsbänder geknüpft und Buttons gestaltet, bei den Team Games stehen spannende Wettbewerbe mit kleinen Preisen auf dem Programm. Wer sich an heißen Tagen abkühlen möchte, ist bei den Water Games genau richtig. Außerdem gibt es eine Park Challenge mit verschiedenen Mitmachstationen und zum Abschluss ein gemeinsames Summer Closing mit Wunschmusik, den beliebtesten Games der vergangenen Wochen und leckerem Essen. Ob Spikeball, Wikingerschach, Quiz-Spiele oder Wasserpistolen-Zielschießen – bei den Summer Vibes geht es vor allem darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Einfach vorbeikommen, mitmachen und den Sommer mit anderen Jugendlichen verbringen. Für kostenlose Getränke und kleine Snacks ist ebenfalls gesorgt.