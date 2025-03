Genießen Sie die wunderschöne AusSicht über das Neckartal mit einem Glas Wein in der einen und einer Leckerei in der anderen Hand. Mit Musik im Hintergrund hat die "Blaue Stunde" in dieser Kombination ihren ganz besonderen Reiz.

Termine: Immer Donnerstags

Keine Reservierung möglich. Bei Regen kann die Veranstaltung entfallen. Weitere Infos entnehmen Sie der Homepage.

Preis

Eintritt frei