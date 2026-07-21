SUN.DOWNER

SunDowner After Work beim Teamwerk Esslingen.

Der Arbeitstag war lang – jetzt wird’s Zeit zum Genießen!

Komm vorbei zum SunDowner After Work beim Teamwerk Esslingen und lass den Tag stilvoll ausklingen.

Was dich erwartet:

• Unsere Weine direkt Vorort an den Weinbergen genießen

• Leckeres Essen von unseren Partner-Caterings – saisonal, frisch, einfach gut

• Kreative Wein-Cocktails, die den Sommer auf deiner Zunge tanzen lassen

Ob mit Kollegen, Freunden oder solo zum Entspannen – unser gemütlicher Rebhof und die entspannte Atmosphäre laden zum Ankommen und Abschalten ein. Musik, Lichter, gute Gespräche und ein Glas Wein in der Hand: So schmeckt Feierabend.