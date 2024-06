Maultaschenfest der Stadtkapelle Wernau

Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein Stadtkapelle Wernau e.V. zum Maultaschenfest - einem jährlichen Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Das Fest, das sich um die kleinen 'Herrgottsbscheißerle' dreht, findet am Wochenende vom 13. und 14. Juli in der Hauptstraße statt.

Traditionell beginnt das Maultaschenfest auch 2024 mit dem Fassanstich um 17 Uhr durch Bürgermeisterin Christiane Krieger. Dieser wird durch die Blasband ANSATZLOS musikalisch umrahmt. Die Band aus dem Allgäu besteht aus 19 Musikerinnen und Musikern, die bei der anschließenden Partynacht ab 20 Uhr mit einem vielseitigen Programm bestehend aus Rockklassikern, Charthits und Festzeltschlagern für beste Stimmung sorgen. Hierbei kann bis tief in die Nacht das Tanzbein geschwungen oder kühle Longdrinks an der Bar genossen werden.

Der 14. Juli startet traditionell um 11:30 Uhr beim Frühschoppen mit den POLKASCHWABEN, welche böhmisch-mährische Blasmusik zum Besten geben. Wie jedes Jahr wird das vielfältige Programm am Sonntag Nachmittag durch die Wernauer Vereine gestaltet. Dieses reicht von ukrainischen und ungarndeutschen Kindertanzgruppen, den Tanzgruppen des TSV, bis hin zu den Jugendorchestern sowie den Bläserklassen, welche an den Wernauer Grundschulen vom Musikverein angeboten werden. An beiden Tagen ist auch ein buntes Kinderprogramm für die kleinsten Besucherinnen und Besucher geboten.

Die Metzgerei Baur verwöhnt mit den verschiedensten Variationen der schwäbischen Spezialität - vom Maultaschen-Dätscher bis zum Maultaschen-Burger. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Verschiedenes vom Grill. Sonntags können zusätzlich Kaffee und Kuchen genossen werden. Zu Trinken gibt es auch in diesem Jahr ausgewählte Weine der Esslinger Weingärtner sowie Kessler Sekt. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.