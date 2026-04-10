Sunday Society „Beats. Drinks. View.“

Schorndorf bekommt ein neues Sonntagsritual: Mit Sunday Society entsteht in der VONACHT Location ein stilvolles Day-Event, das Genuss, Musik und Atmosphäre auf besondere Weise verbindet.

Hinter dem Konzept steht Gastgeber, Gründer und Inhaber Serdar Vona, der persönlich zu diesem neuen Eventformat einlädt.

„Sunday Society ist mehr als ein Event – es ist ein Lebensgefühl“, beschreibt Vona die Idee. Jeden zweiten Sonntag von 12 bis 16 Uhr verwandelt sich die VONACHT Location in einen Treffpunkt für Menschen, die ihren Sonntag bewusst genießen wollen: entspannte Beats, ausgewählte Drinks und ein Ambiente mit besonderem Flair.