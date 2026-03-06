SUNDOWNER After Work s

Kelter Marbach Affalterbacher Straße 65, 71672 Marbach am Neckar

Freuen Sie sich auf eine entspannte und stimmungsvolle Atmosphäre im Sonnenuntergang auf dem Hof, der Terrasse und der Wiese und genießen Sie Wein, Secco, Sekt, Cocktails und ein abwechslungsreiches Speisenangebot aus verschiedenen Food-Trucks.

Live-Musik von Bands, Sängern und Sängerinnen oder auch mal Musik aus der Dose von einem DJ sorgt für schöne Stimmung. Die Weingärtner freuen sich auf herrliche Abende mit Ihnen!

Info

Kelter Marbach Affalterbacher Straße 65, 71672 Marbach am Neckar
Freizeit & Erholung
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