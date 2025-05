SUNDOWNER After Work - Saisoneröffnung

Die beliebte Event-Reihe SUNDOWNER After Work startet am Donnerstag, 5. Juni mit insgesamt 6 Terminen in den Sommermonaten.

Am ersten Donnerstag im Juni, am Mittwoch vor Fronleichnam (18. Juni) und sonst am ersten und dritten Donnerstag im Juli und August laden die Weingärtner an die Kelter nach Marbach ein.

Freuen Sie sich auf eine entspannte und stimmungsvolle Atmosphäre im Sonnenuntergang auf dem Hof, der Terrasse und der Wiese und genießen Sie Wein, Secco, Sekt, Cocktails und ein abwechslungsreiches Speisenangebot aus verschiedenen Food-Trucks.

Live-Musik von Bands, Sängern und Sängerinnen oder auch mal Musik aus der Dose von einem DJ sorgt für schöne Stimmung. Die Weingärtner freuen sich auf herrliche Abende mit Ihnen!

Verpflegung: Noodels Food-Truck mit leckeren Gerichten aus eigener Herstellung und aus besten Zutaten der Region

Unterhaltung: Band “Acoustic-Men”