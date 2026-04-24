Sundowner Deluxe auf Burg Settenfels

Wenn die Sonne langsam über der Burg und dem Biergarten verschwindet und den Himmel in herrlich leuchtende Farben taucht … dann ist es Zeit für den sundowner mit DJ Paulo Estefan im Biergarten der Burg.

Sprich: einen Sonnenuntergang mit Chillout music, Liegestühlen, Cocktails, DJ und leckerem Essen in einem der schönsten Biergärten Deutschlands.

Ab 18.00 Uhr legt DJ Paulo Estefan auf und sorgt für den chilligen Sundowner auf Burg Stettenfels