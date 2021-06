Sundowner-Weintour in Stuttgart-Untertürkheim

× Erweitern https://medien.stuttgart-tourist.de/portals Wein_Rotenberg Abendherbststimmung

Wir starten die Tour am Abend in Stuttgart-Untertürkheim. Bei unserem Spaziergang durch die herrlichen Weinberge dieses Weinorts genießen wir zwei Weine in den Weinbergen mit herrlichem Blick auf die Weinlandschaft und Ausblicken auf unser Stuttgart. Wenn dann langsam der Abend hereinbricht kommt eine tolle Stimmung auf!

Ein kleiner Snack ist natürlich auch dabei.

herrliche Weinberge in Stuttgart

besondere Weinverkostung von Weinen mitten in den Weinbergen

Sundowner mitten in den Weinbergen

Blick auf die Grabkapelle

traumhafte Aussicht auf Stuttgart

Blick auf das Mercedes-Benz Museum

Bequeme Schuhe und körperliche Fitness sind bei diesem Ausflug wichtig. Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen bitten wir, einen unserer anderen Ausflug zu wählen.

Treffpunkt S-Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim, Ausgang Ortsmitte. Bitte kommen Sie 15 Minuten vor Start.

Hygienemaßnahmen

3G - geimpft, genesen oder getestet

Es muss sichergestellt werden können das Sie gesund sind. Daher benötigen Sie bei der Teilnahme an unseren Touren eines der folgenden Dokumente

- einen Impfnachweis wonach die 2. Impfung vor mindestens 14 Tagen erfolgte

- oder eine Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate), dass Sie Corona genesen sind.

- oder ein negatives Schnelltestergebnis welches max. 24 Stunden alt ist.

Sollten Sie sich krank fühlen, erhöhte Temperatur oder Erkältungssymptome haben, so bitten wir Sie zum Schutz aller nicht an unseren Touren teilzunehmen.

Registrierung und Nachverfolgung

Aktuell muss eine Nachverfolgung möglich sein. Bitte registrieren Sie sich beim Treffpunkt und füllen Sie einen Kontaktbogen aus.

Ihre persönlichen Daten werden unter Einhaltung des Datenschutzes erfasst. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und werden nach der vorgeschriebenen Frist vernichtet.

Mundschutz -Pflicht während der Tour

Während unseren Touren ist Mundschutzpflicht.

Genügend Abstand

Mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Teilnehmern (ausgenommen sind Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben).

Hände desinfizieren

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände am Treffpunkt. Sollten Sie kein eigenes zugelassenes Desinfektionsmittel zur Hand haben, hat unser Guide Desinfektionsmittel dabei.