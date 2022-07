Sundowner-Weintour

Wir starten die Tour am Abend in Stuttgart-Untertürkheim. Bei unserem Spaziergang durch die herrlichen Weinberge dieses Weinorts genießen wir zwei Weine in den Weinbergen mit herrlichem Blick auf die Weinlandschaft und Ausblicken auf unser Stuttgart. Wenn dann langsam der Abend hereinbricht kommt eine tolle Stimmung auf!

Ein kleiner Snack ist natürlich auch dabei.

Welche weiteren Highlights erwarten mich?

traumhafte Aussicht auf Stuttgart

Blick auf das Mercedes-Benz Museum

Hinweis an die Teilnehmer

Bequeme Schuhe und körperliche Fitness sind bei diesem Ausflug wichtig. Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen bitten wir, einen unserer anderen Ausflug zu wählen.

Treffpunkt S-Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim, Ausgang Ortsmitte. Bitte kommen Sie 15 Minuten vor Start.

Bitte bringen Sie Wasser /Sprudel für die Eigenversorgung selber mit.

Ticket ausgedruckt oder digital erforderlich.

Tickets sind von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!

Hygienemaßnahmen

Bitte beachten Sie, dass sich die Hygienemaßnahmen bis zum Tourbeginn ändern können!

Stand April 2022 bestehen keine Hygienemaßnehmen.