Wie ein Geist schleicht Norma Desmond, einst angebetete Leinwandgöttin der Stummfilmzeit, jetzt verblüht und vergessen, durch ihre prachtvolle ­Villa am Sunset Boulevard. Ihr verschwiegener Butler Max ist die einzige Verbindung zur Außenwelt.

Als eines Tages der erfolglose, verschuldete Drehbuch­autor Joe Gillis hinter den Mauern des verwilderten Anwesens Zuflucht vor seinen Gläubigern sucht, scheint sich Normas Schicksal zu wenden: Sie heuert den jungen Mann an, ihr bei einem selbst geschrie­benen Skript behilf­lich zu sein. Joe gerät immer mehr in den Sog der alternden Diva und ihrer Scheinwelt, wird schließlich ihr Liebhaber. Und Norma steigert sich zunehmend in den Wunschtraumeines spek­takulären Hollywood-Comebacks als Salome hinein – bis Gillis das Kartenhaus der Illusionen zum Einsturz bringt …

Um den Sunset Boulevard, der von der Innenstadt von Los Angeles durch Beverly Hills und West Holly­wood führt, ranken sich Mythen und Geschichten. Einige der großen Stars aus der Glanzzeit der alten Studios ließen sich dort prunkvolle Villen bauen, hinter deren Mauern ausschweifende Partys und filmreife Tragödien abliefen. Diesen "Boulevard der Dämmerung" wählte Billy Wilder als Schauplatz und Titel für seinen 1950 oscar-prämierten Filmklassiker, in dem er mit den Mitteln eines düsteren Film Noir sarkastisch mit der Traumfabrik und ihrem gnaden­losen Star-System abrechnet.

Rund 40 Jahre ­später machten Andrew Lloyd Webber, Don Black und Christopher Hampton aus ­diesem Film ein Musical, das inzwischen selbst zum Klassiker geworden ist. Mit opulentem Filmsoundtrack, swingenden Tanz­ensembles und berührenden Balladen erwecken sie in "Sunset Boulevard" das Holly­wood der Studio-Ära musikalisch zu schillerndem, monumen­talem Leben. Norma Desmond ist eine der ganz großen Partien des Musical-Genres.

Deutsch von Michael Kunze • Gastspiel Pfalztheater Kaiserslautern.