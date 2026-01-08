Sunset Yoga auf dem Himmelsfelsen

Nach einer meditativen Wanderung noch im dunkeln zum Himmelsfelsen begrüßen wir mit santen Yogaübungen bewusst den neuen Tag. Noch im Dunkeln machen wir uns gemeinsam auf den Weg, in Stille, getragen von der besonderen Ruhe der frühen Morgenstunden. Schritt für Schritt lassen wir den Alltag hinter uns und steigen meditativ hinauf zum Himmelsfelsen, einem Ort mit Weitblick und besonderer Energie. Oben angekommen, breitet sich langsam das erste Licht des Tages aus. In dieser magischen Stimmung begrüßen wir den neuen Tag bewusst, mit fließenden Sonnengrüßen, achtsamer Bewegung und ruhigem Atem. Im Anschluss genießen wir den Ausblick und die Gemeinschaft: Jede*r bringt eine Kleinigkeit zum Teilen mit (Tee, etwas zu knabbern), sodass wir zusammen genießen, uns austauschen und gestärkt in den Tag starten können. Ein Erlebnis für alle, unabhängig von Yoga-Erfahrung.