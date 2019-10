sunshine live 90er Party

Welcher 90er-Fan hat nicht schon mal davon geträumt, seine Stars live zu sehen? Radio sunshine live holt die Legenden der Musikgeschichte noch einmal zurück auf die Bühne: „Sunshine live – the 90´s – Live on Stage“! In dieser Nacht werden sich Stars die Ehre geben und sowohl jungen als auch älteren Musikfans zeigen, wie man in den 90ern gefeiert hat. Selten waren so viele bekannte und beliebte Top-Acts gemeinsam auf einem Event vertreten! Sunshine Live „Die 90er – Live on Stage“ holt die Größen des legendären Jahrzehnts nach Mannheim, die auch heute noch mit ihrer Musik für volle Tanzflächen sorgen und mit ihrem Sound im Radio rauf und runter laufen.