Toboso entwickelt zusammen mit jungen Menschen aus Schwäbisch Hall ein Stück über Gewalt und ihre Darstellung in der Kunst, in Actionfilmen und Computerspielen. Untersucht und gespielt wird mit den Fragen: Was erlebe ich, wie gehe ich damit um, und was fasziniert und erschreckt an Darstellungen, die man nicht wünscht selbst zu erleben.