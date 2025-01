Super Bowl LIX Live

Liveübertragung des 59. Super Bowl aus dem Ceasars Superdome in New Orleans, Louisiana. Zwei Teams, 22 Spieler, ein Ziel: Zum 59. Mal treffen die zwei besten Mannschaften der NFL im größten Sportereignis der USA aufeinander. Bei Snacks und Getränken gibt es im d.a.i. dieses Duell der Giganten live zu sehen – inklusive der legendären Halftime Show, bei der in diesem Jahr unter anderem Kendrick Lamar für ein Pausenprogramm der Extraklasse sorgen wird. Um alle Fragen zu den Regeln und der Geschichte des American Football zu beantworten, stehen außerdem die Spieler*innen der Tübingen Red Knights zur Verfügung, die euch auch mit Hot Dogs, Popcorn und Getränken versorgen!

Ort: d.a.i. Tübingen, Karlstr. 3, Tübingen