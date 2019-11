Super Flu im Kowalski - Support Saschko

Dezember. Noch mehr Zeit für unsere guten Freunde. Die Monaberry Kollegin Bebetta war erst kürzlich da und hat natürlich wieder abgeräumt, dieses Mal kommen die Monaberry-Chiefs alleine in den Club. Wobei, sie sind ja immer zu zweit.

Es ist wieder Zeit für die höchste Eskalationsstufe, meine Damen und Herren, Super Flu im Kowalski, ein jährlicher Meilenstein in unserem feinen Programmangebot, ein Pflichttermin wie der ärztliche Fitnesscheck. Den besser noch vor diesem Abend mit Super Flu erledigen, damit ihr guten Gewissens durchsteppen könnt.

Die „Bio-Houser“, die „Öko-Tekker“ und die Schürfer der „crispy baked Bass Drums“ sind zurück, die seit ihrem letztem Besuch im Kowalski wieder viel herum kamen, viel produzierten, remixten und auf ihrem Label Monaberry veröffentlichten, immer alles im typischen verdüstem Super Flu Style. Willkommen in einer Welt, in der knusprig gebackene Bassdrums den Ton angeben, in der Momratzen zu zwickenden Hihats zucken und dir Sprechblasen sympathische Bässe zuwinken.

Hörte man zuletzt z.B. auf der Neuauflage ihres Klassikers und gleichzeitig Namenspate ihres Labels, „Monaberry 2019“, erschienen auf Matthias Tanzmanns „Moon Harbour“. Nicht nur die Nummer bringt in dieser Nacht wieder den Monaberry-Style ins Kowalski. Ein letztes Mal in diesem Jahrzehnt – es war uns immer eine Ehre. Und freuen uns auf Super Flu in den kommenden 20er Jahren.