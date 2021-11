Seit mehr als 30 Jahren sind Albie Donnelly‘s Supercharge Europas führende und prägende Band in Sachen Rhythm‘n‘Blues, Swing & Good-Time-Rock‘n’Roll.

Als 1974 das Debütalbum „Between Music & Madness“ auf den Markt kam und die nächste Produktion „Local Lads Make Good“ in Australien eine goldene Schallplatte einfuhr, waren sich Presse und Fans schnell einig: Eine solche Powertruppe hatte es in Europa bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben.

Es folgten weitere 14 Alben, darunter das Meisterwerk „Groover‘s in Paris“ (live aufgenommen bei Tina Onassis‘ Hochzeit im Pariser Maxim) und diverse Chartplatzierungen wie „Get Up And Dance“ oder „I think I‘m gonna fall in Love“ (produziert von Robert John ‚Mutt’ Lange) und SUPERCHARGE festigen ihren Ruf als führende Rhythm‘n‘Blues Band.

Aktuelle Besetzung:

Albie Donnelly – Alt & Tenor Saxofon / Gesang

André Tolba – Gitarre / Gesang

Jürgen ‘BIG JAY’ Wieching – Bariton & Tenor Saxofon

Thorsten Heitzmann – Posaune

Sascha Kühn – Organ / Piano

Wolfgang ‘BOLLE’ Diekmann – Bass

Uwe Petersen – Schlagzeug