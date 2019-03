Superhelden in Reutlingen: Comics von Jens Kasper

Jens Kasper ist Autor, Zeichner und Herausgeber der Comics "Libelle" und "Drachenfaust". Der in Wannweil aufgewachsene und mittlerweile in Stuttgart lebende Mediengestalter lässt seine Helden in Reutlingen agieren - so ist Reutlingen, neben Berlin, die einzige deutsche Stadt, die Comicserien mit Superhelden vorweisen kann.

Der Comic „Die Libelle“ hat eine weibliche Heldin, in der Comicreihe „Drachenfaust“ ist Heinrich der Protagonist. Nach den ersten beiden Comic-Heften ist im letzten Jahr „Libelle und Drachenfaust“ 01 und 02 erschienen, in denen die Superhelden zusammen auftreten. In der Ausstellung sind Originalillustrationen zu den Comics zu sehen, die den Arbeitsprozess und die Entstehungsweise illustrieren.

Begrüßung: Veronika Lenzing, Stadtbibliothek Reutlingen

Musik: The Danger Dudes, Rock´n Roll

Jens Kasper: Live-Zeichnen