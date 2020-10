Endlich wieder Theater: Der Spielclub_inklusiv des Naturtheater Hayingen zeigt seine selbstentwickelte Aufführung "Superheroes – sotte wie mir" Kartenreservierung wochentags von 8:00 bis 12:00 Uhr im Hayinger Kulturbüro unter 07386 975385 oder jederzeit per Mail an kulturbuero@naturtheater-hayingen.de Die Karte selbst kostet nichts, Sie unterstützen das Theater einfach direkt vor Ort mit Ihrer selbstgewählten Spende ins Kässle. Eine Reservierung ist jedoch aufgrund der aktuellen Lage und der begrenzten Platzanzahl erforderlich. Weitere Vorstellungen: Sa. 05.12.20 19:00 Uhr Digelfeldhalle Hayingen, So. 06.12.20 14:30 Uhr BruderhausDiakonie Buttenhausen