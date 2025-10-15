Supernova 2021

Der Pianist Sam (Colin Firth) und der Schriftsteller Tusker (Stanly Tucci) sind seit 20 Jahren ein Paar.

Nach dem bei Tusker eine fortschreitende Demenz diagnostiziert wird, begeben sie sich auf einen letzten gemeinsamen Roadtrip durch England. Auf ihre Reise wollen sie Familie, Freunde und wichtige Orte ihrer Vergangenheit besuchen bevor sich Tuskers Zustand weiter verschlechtert. Sam kümmert sich liebevoll um seinen Partner, allerdings beginnen unterwegs ihre Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft zu kollidieren.

Ein wunderschöner, emotionaler Film über die Liebe, das Leben und den selbstbestimmten Abschied, behutsam inszeniert von Regisseur Harry Macqueen.