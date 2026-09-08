Das diesjährige Filmfestival der Generationen sorgt wieder für bewegende Filmmomente und gute Begegnungen:

In Kooperation mit dem Seniorennetzwerk Sinsheim und Waldangelloch aktiv e.V. zeigt der ambulante Kraichgau-Hospiz e.V. den Film "Supernova" (FSK 12). Es wird neben Popcorn und Getränken auf Spendenbasis auch Raum und Zeit für gemeinsame Gespräche und Austausch geben. Der Film beschäftigt sich mit den Themen wie Demenz, Selbstbestimmung, Abschied und glänzt durch seine beiden Hauptdarsteller Colin Firth und Stanley Tucci. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen und rege Gespräche.