Superpositivity & Tim Adieu

Tim Adieu ist Leipziger Sänger, Raucher und Multitalent. 2022 Debütierte er mit seiner Single „Adieu“ und zieht seither eine Tränenspur durch die neuen Bundesländer, und nicht nur weil es da weniger zu lachen gibt.

Der Name seiner ersten EP „Weine nur mein Herz“ ist Programm und lässt den rührseligen Sachsen in den Genres Schlager, Ballade und Disco regelmäßig zu kompositorischer Höchstform auflaufen.

Melancholie ist hier die Kernkompetenz. Unironisch sinniert Adieu singend über die Kränkungen unserer Ach So individualisierten Zeit.

Er mag nur ein junger Mann sein, maßlos enttäuscht durch die Verheißungen von Jugend und Liebe, doch dieser Sänger verknüpft Herz und Herz durch Melodien und tröstet durch die Gewissheit, dass wir zumindest in der Einsamkeit nicht ganz alleine sind.