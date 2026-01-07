Was logisch ist, dazu hat die Band Supertramp im Jahr 1979 eine recht ironische Antwort gefunden: Logik ist das, was dem Menschen von Schule und Gesellschaft beigebracht wird, und was ihn von sich selbst entfremdet.
Umso schöner, dass Supertramps Hit „The Logical Song“ rund 40 Jahre später sechs Trierer Musiker zusammengebracht hat, um genau das Gegenteil zu erreichen. Mit ihrer Tribute-Band Superscamp huldigen sie dem klassischen Supertramp-Sound, vor allem aus der Hochphase zwischen 1974 und 1983.
Info
Kulturverein Z.B. Glems Eninger Str. 11 72555 11, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik