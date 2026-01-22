SUPERSUCKERS

Falsche Bescheidenheit war noch nie Sache der im Jahre 1988 in Tucson, Arizona gegründeten Truppe um den Frontmann und bekennenden Cowboyhut-Träger EDDIE SPAGHETTI, die sich selbst als „The Greatest Rock’n’Roll Band in the World“ bezeichnet. Diese wäre aber auch überhaupt nicht angebracht, schließlich sagte LEMMY KILMISTER von MOTÖRHEAD einst über sie: „If you don’t like this Band, you don’t like Rock’n’Roll!“ – und Zurückhaltung stünde auch so gar nicht im Einklang mit ihrem breitbeinig und geradlinig, aber doch auch immer melodisch daherkommenden Punk-Rock’n’Roll-Sound.

Seitdem ihr Debütalbum „The Smoke of Hell“ 1992 bei Sub Pop Records erschien (als sich das Label gerade vom reinen „Grunge-Image“ löste und auch eine erste Platte der DWARVES veröffentlichte) lautet ihr Konzept: „Big Riffs, catchy Hooks & raw, Balls-to-the-Wall Rock’n’Roll“, was die Greaser-Punks zu einer „Kult-Band“ machte und wodurch sie oft und vollkommen zu Recht in einem Atemzug mit ihren Kollegen von SOCIAL DISTORTION genannt werden. Mit mittlerweile mehr als fünfunddreißig Jahren auf dem Tacho und inzwischen als Trio unterwegs, werden sie ihre Fans mit Liedern vom aktuellen Album „Liquor, Women, Drugs and Killing“ sowie mit alten Klassikern erfreuen, einige Country-Songs werden ebenso zum Programm gehören wie jede Menge Coolness.