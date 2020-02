Supersuvkers(USA) + Neat Mentals (D)

SUPERSUCKERS: Bescheidenheit war nie Sache der im Jahre 1988 in Tucson, Arizona gegründeten Truppe um den Frontmann und bekennenden Cowboyhut-Träger EDDIE SPAGHETTI, die sich selbst als „The Greatest Rock’n’Roll Band in the World“ bezeichnet – die wäre aber auch überhaupt nicht angebracht (schließlich sagte LEMMY KILMISTER von MOTÖRHEAD über sie: „If you don’t like this Band, you don’t like Rock’n’Roll!“) und stünde gar nicht im Einklang zu ihrem breitbeinig und geradlinig, aber doch auch immer melodisch daherkommenden Punk-Rock’n’Roll-Sound.

Seitdem ihr Debütalbum „The Smoke of Hell“ 1992 bei Sub Pop Records erschien (als sich das Label gerade vom reinen „Grunge-Image“ löste und auch eine erste Platte der DWARVES veröffentlichte) lautet ihr Konzept: „Big Riffs, catchy Hooks & raw, Balls-to-the-Wall Rock’n’Roll“, was die Greaser-Punks zu einer „Kult-Band“ machte und wodurch sie oft und vollkommen zu Recht in einem Atemzug mit ihren Kollegen von SOCIAL DISTORTION genannt werden. Mit mittlerweile mehr als 30 Jahren auf dem Tacho und inzwischen als Trio unterwegs, werden sie ihre Fans mit Liedern von ihrem letzten Album „Suck It“ sowie alten Klassikern erfreuen; einige ihrer Country-Songs gehören dann ebenso zum Programm wie jede Menge Coolness.

Support: NEAT MENTALS

Ein adrettes Quartett süddeutscher Berufsjugendlicher spielt schmissigen Punk Rock, der mal nach Großbritannien im Jahre 1977 und mal nach frühem US-Hardcore-Punk klingt, teils poppig tönt und hin und wieder „schwedisch-schweinerockig“ daherkommt