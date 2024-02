Supertina rettet die Welt - im Rahmen ihrer Möglichkeiten

KABARETT. MUSIK. HELDENTATEN. mit Tina Häussermann

Regie: Jo van Nelsen

Sind Sie noch zu retten?

Dann kommt Sie. Supertina rettet alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten.

Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt sie Corona, Klima und Kojoten auf den Leib. Und um gleich auch das zu klären: Ja, auch Supertina freut sich unbändig, wenn ihre Kinder auf ihr eigenes Lego treten.

Die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Sie ist an diesem Abend zur rechten Zeit am rechten Ort und grübelt über die Endlichkeit von Superheldinnen. Was wird einst bei ihr selbst in Stein gemeißelt sein? Wie wär‘s mit: Guck nicht so blöd, ich läg jetzt auch lieber am Strand!

Die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises hat ihren neuesten Streich ausgeheckt. Gesellschaftspolitisch. Korrekt und unkorrekt, aber immer frisch gezapft vom Fass. Mit Krone und Geschmack. Ohne Einzelzimmerzuschlag und versteckte Fette, dafür mit ihren 88 schwarz-weißen Untertanen.

Von allem etwas und von allem sehr viel.

Die Heldin ist anwesend.

Jetzt sind Sie dran!

Eintritt 18 Euro

Schüler/Studenten mit Ausweis erhalten 50% Rückerstattung an der Abendkasse. Keine Platzreservierung. Einlass ab 19.30 Uhr.

Vorverkauf in unserer Vorverkaufsstelle "Blumen Seemann" in Schöckingen oder online auf unserer Webseite www.akars.de

Restkarten können ggf. noch an der Abendkasse erworben werden.