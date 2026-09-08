Suppkultur

ein Abend für Genuss, Inspiration und gute Gespräche

-

Buchhandlung Doll Sinsheim Bahnhofstraße 17, 74889 Sinsheim

Bei unserem neuen Format werden viele Sinne angesprochen.

Nicht nur Bücher erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen, sondern auch Gerichte, Geschmäcker und Gerüche nehmen uns mit in andere Welten. Ein Abend voller literarischen Entdeckungen und kulinarischen Genüssen an dem eine ansprechende Tafel einlädt, sich im Gespräch auszutauschen. Und am Ende des Tages steht fest, dass der namensgebende Teller Suppe mehr wärmt, als den Magen. Er wärmt die Seele einer Gemeinschaft und zeigt, was es zu entdecken gibt, wenn man über den Tellerrand hinausblickt.

Info

Buchhandlung Doll Sinsheim Bahnhofstraße 17, 74889 Sinsheim
Vorträge & Lesungen

Tags