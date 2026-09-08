Suppkultur

Bei unserem neuen Format werden viele Sinne angesprochen.

Nicht nur Bücher erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen, sondern auch Gerichte, Geschmäcker und Gerüche nehmen uns mit in andere Welten. Ein Abend voller literarischen Entdeckungen und kulinarischen Genüssen an dem eine ansprechende Tafel einlädt, sich im Gespräch auszutauschen. Und am Ende des Tages steht fest, dass der namensgebende Teller Suppe mehr wärmt, als den Magen. Er wärmt die Seele einer Gemeinschaft und zeigt, was es zu entdecken gibt, wenn man über den Tellerrand hinausblickt.