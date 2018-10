Bukahara - Suprakontinentale Weltmusik

× Erweitern Bukahara Bukahara

Bukahara sind ein Juwel in der deutschen Poplandschaft. Wer sie in den letzten drei Jahren bei ihren beiden Auftritten im franz.K gesehen und gehört hat, weiß warum... Eine Band. Vier Musiker. Drei Kontinente. Stimmen und Songs, die eine geradezu magische Anziehungskraft erzeugen. Bukahara erfinden ihren eigenen Sound - befreit von Klischees und Konventionen. Das Konzept ist das gezielte Durchbrechen von musikalischen Grenzen, um den unterschiedlichen kulturellen Wurzeln und Identitäten innerhalb der Band Ausdruck zu verleihen. Bukahara vereinen die Freude am Mischen von Stilen mit den instrumentalen Fähigkeiten akademischer Musiker. Mit dem Einsatz von Geige, Kontrabass, akustischer Gitarre, unterschiedlichster Perkussion und Posaune sorgen sie für eine ganz eigene Note in Folk, Weltmusik und Pop.

Bukahara, Mi. 31. Oktober, 20 Uhr, Franz.K, Reutlingen, www.franzk.net