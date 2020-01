Supreme - Inan Batmans B.Day Bash

Foto: Torsten Rothe Perkins Park

Geburtstagsgeschenke, die in der Regel fit gehen: Cash (unpersönlich

aber nützlich), Gutscheine (same), was Selbstgemachtes (meistens un

nütz aber Swag), Konzertkarten (lit), gemeinsame Aktivitäten (cool), Le

go (Feueremoji x 3). Geburtstagsgeschenke, die nicht so fit gehen: So

cken (lame), ich-übernehme-eine-Tätigkeit-im-Haushalt-Gutscheine

(straight aus der Hölle), Cellulite Massagebürste (unfein), Sextoys (Se

cond Hand Vintage…). Wir für unseren Teil zelebrieren heute den Geb

urtstag von SUPREME Urgestein BATMAN und Ihr seid alle herzlich dazu

eingeladen mitzufeiern.

Für den amtlichen Sound sorgen heute INAN BATMAN himself & KALOU,

sowie PHILIP BOGDAN & GEORGEE.

Happy Birthday Batman!

MAINFLOOR: INAN BATMAN & KALOU

BLACKBOX: PHILIP BOGDAN & GEORGEE