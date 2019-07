Flow like a butterfly, sting like a bee – das konnte er, unser Muhammad Ali.

Ein role Model wie es im Buche steht, mit einem Werdegang, der sich vor keinem

Heldenepos verstecken braucht. Ali, boma ye ist nicht nur der moppelige Sidekick

von Bushido, es ist vor allem der Ausruf, der seinen vielleicht berühmtesten Kampf

begleitete und aufzeigte, wie frenetisch die Massen ihren eloquenten und sympa

thischen Boxchamp feierten. Gefeiert wird auch bei uns und das nicht zu knapp.

Die Männer, die heute hinter den Plattentellern stehen – gefeierte Helden der

Tanzflächen – lassen auch an diesem Abend kein Auge trocken und keinen

fußlahm an der Theke versauern.

Freut euch also auf DJ SWED LU & MR. ERIC BEE. Rumble in the Großstadtjungle!