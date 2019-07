Aimm – White Night

Die glanzvolle WHITE NIGHT im Anwesen des Perkins Park gehört zu den

besten und exklusivsten Partys in Stuttgart! Nirgendwo sonst wird so elegant

und exzessiv gefeiert wie auf dem Killesberg.

Nach dem Motto ALL WHITE EVERYTHING, hüllen wir uns wie auf Mykonos in

sommerlich weiße Outfits und feiern die glamouröse White Night im Perkins Park.

Alle Gäste in weiß empfangen wir mit einer kleinen Überraschung und es wird

zahlreiche Specials geben, die wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Seid gespannt!

Wie jeden Mittwoch gelten bei uns die halben Getränkepreise, außer auf

Jahrgangschampagner und Cocktails. Jeder Gast vor 23 Uhr erhält ein leckeres

Gericht vom #Chef aufs Haus!

#AIMM SOUNDSYSTEM: DJ ANDY CHILES