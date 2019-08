Was haben Dagi Bee, Jason Derulo und Liam Gallagher gemeinsam? Klar, alle sind bereits musikalisch in Erscheinung getreten, wobei sich Experten noch darüber streiten, ob das, was Frau Bee da ins Mic säuselt, tatsächlich als Musik gilt oder als Verbrechen gegen die Menschheit vorm Kriegsgericht geahndet werden muss.

Eins steht jedoch fest. Alle drei haben am heutigen Tage Geburtstag. Geburtstage soll man feiern und das sollte als Überleitung reichen, um den SUPREME Samstag einzuleiten. Dort stehen nämlich

ASTRO & KALOU, sowie SANEL parat, um euch den Soundtrack fürs Wochenende

zu liefern!

MAINFLOOR: ASTRO & KALOU

BLACKBOX: SANEL