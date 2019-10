Winter is coming! Nicht in der Form von White Walkern, Drachen oder unsympathischen Lannister-Blagen – vielmehr mit Frost und Streusalz im Gepäck.

Während sich die einen mit warmen Gedanken begnügen oder die Flucht nach Malle antreten, haben wir eine Alternative für euch in Petto, um ein bisschen wohlige Wärme zu verbreiten. Schließlich legen heute ELEX & SHAGS sowie GIORG auf, was bedeutet, dass es definitiv hot in here wird.