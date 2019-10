Was haben Otto der Große, Billy the Kid und Miley Cyrus gemeinsam? Klar – alle drei sind auf einer riesigen Abrissbi… Moment…Ähm. Natürlich haben alle genannten am heutigen Tag das Licht der Welt erblickt.

Der eine früher, die andere später. Doch egal ob Western-Legende, Popsternchen oder König – Tanzen wollen sie doch alle. Die passende Musikuntermalung liefern heute MR. ERIC BEE & DAMIAN und TÈO DORO & STEVE TURNER. Whoop whoop!