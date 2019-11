Die Vorweihnachtszeit wird an Schrecken nur von der spanischen Inquisition und dem Serienfinale von Lost übertroffen – und selbst da ist man sich uneinig. Wenn Horden marodierender Passanten die Innenstadt brandschatzen und Last Christmas aus den Speakern dröhnt. Dann weiß man: die Apokalypse ist nah.

Wie gut, dass es SUPREME gibt. Für alle, die sich den Stress von der Seele tanzen wollen, stehen CRAY & SHAGS sowie SANEL bereit, um euch unter ihre akustischen Fittiche zu nehmen. Be there of be squared!