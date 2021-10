Kalt und ungemütlich ist es inzwischen draußen. Der Cocktail an der Bistro-Bar wärmt von innen oder doch lieber der schnelle Shot an der großen Bar?!

Spätestens im Mainfloor bei SWED LU & LEROK wird es Allen warm ums Herz! Eitel Sonnenschein herrscht zumindest musikalisch auch in der Blackbox bei den Jungs von Studio17, COPPOLA & ASMARA!

Diese Samstage haben wir vermisst, wir haben viel aufzuholen! And keep them shots coming!

MAINFLOOR: SWED LU & LEROK

BLACKBOX: COPPOLA & ASMARA