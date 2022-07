Clubbing mitten im Hochsommer?! Aber sowas von!

Eine riesige Terrasse, auf der man neben kühlenden Drinks auch ein leckeres Dinner genießen kann, dazu KALOU & SOTY auf dem Mainfloor mit dem Supreme-typischen Sound, als Bonus ERIC B & SAINT PATRICE mit AfroBeats im zweiten Floor, sexy Party people all over the place, mehr Argumente braucht es nicht, um auch im August auf den Killesberg zu pilgern! MAINFLOOR: KALOU&SOTY ZWEITER FLOOR: AFROBEATS by ERIC B & SAINT PATRICE