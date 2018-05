Auf der offiziell anerkannten Nicenstein-Skala liegen Gartenpartys ungefähr bei Swaglevel 9000. Mag der Mensch sich schon von der Natur entfremdet haben, so zieht es uns doch immer wieder in die raue Wildnis, sei es auch nur in der Form eines Spaziergangs im Stadtpark.

Tatsächlich wird durch die Vorsilbe „Open Air“ alles besser, was sich an Beispielen wie Kino, Geschlechtsverkehr oder Feierei bemerkbar macht. Daher öffnen wir für euch unseren Garten, auf dass auch ihr an dem erhebenden Spektakel teilhaben könnt.

Gegönnt wird euch heute von Batman & Kalou (Mainfloor), während euchOutdoor eine Beschallung erwartet, die Klassiker aus den golden 90ies sowieartgerechter RnB & Hip Hop beinhaltet. Viel Spaß und einen guten Flugwünscht ihr Team von Supreme.

MAINFLOOR: BATMAN & KALOUHOUSEFLOOR: STEVE TURNER & FRIENDS