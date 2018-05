Wenn man an die Wohlfühl-Metropole im Talkessel am Neckar denkt, denkt man vornehmlich an geflieste Bürgersteige, Laugengebäck und pferdestarke Luxuskarossen.

Wenn man jedoch etwas tiefer in den Annalen der Stadt gräbt, entdeckt man,dass hier weitaus mehr entstanden ist.So wurde nicht nur der BH und das Klopapier von der Rolle erfunden. Auchdas Brausepulver, die Klarsichtfolie und die Mutter aller Partys wurden vonfindigen Schwaben entwickelt.

Freut euch also auf einen denkwürdigen Abend bei SUPREME mit Swed Lu& Eric Bee (Mainfloor), sowie Steve Turner & Friends (Housefloor). So partyhard and have a blast.

MAINFLOOR: SWED LU & MONSIEUR ERIC BEEHOUSEFLOOR: STEVE TURNER & FRIENDS