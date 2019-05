Wir schreiben das Jahr 2019. Feiertechnisch haben wir ein paar schlimme Jahre durchgemacht. Eurodance, Volksmusik aus dem Mutantenstadl, synapsenzerballernder Gabberschranz, um nur einige Verfehlungen aufzuzählen.

Doch aller Irrungen zum Trotz und nach 300.000-jähriger

Entwicklungszeit sind wir erfreut euch unser ganz persönliches Opus

Magnum der feierbaren Subkultur zu präsentieren: SUPREME. Über die

Jahre gereift wie ein guter Wein kredenzen wir euch heute feinste, urbane

Klangerzeugnisse von DAMIAN & KALOU und ABYEL und beweisen euch,

dass der 300.000-jährige Struggle sich halt doch gelohnt hat.

Be there or be squared!

MAINFLOOR: DAMIAN & KALOU

BLACK BOX: ABYEL