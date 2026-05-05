Buche deine Surf Days.
Egal ob als Neuling oder Surf-Profi, hier kann jeder sein Surf-Können unter Beweis stellen - der Spaß steht im Vordergrund.
Unsere Instruktoren geben dir eine umfassende Einweisung, sodass dem Surf-Spaß nichts mehr im Wege steht.
Mitsurfen kann jeder ab einer Körpergröße von 1,30 m und einem Gewicht von 33 kg.
Auch in Gruppen von bis zu 5 Personen könnt ihr unsere Surfwelle ausprobieren, perfekt auch für Familien.
Info
Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim
Freizeit & Erholung