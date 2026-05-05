Surf Days

Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim

Buche deine Surf Days.

Egal ob als Neuling oder Surf-Profi, hier kann jeder sein Surf-Können unter Beweis stellen - der Spaß steht im Vordergrund.

Unsere Instruktoren geben dir eine umfassende Einweisung, sodass dem Surf-Spaß nichts mehr im Wege steht.

Mitsurfen kann jeder ab einer Körpergröße von 1,30 m und einem Gewicht von 33 kg.

Auch in Gruppen von bis zu 5 Personen könnt ihr unsere Surfwelle ausprobieren, perfekt auch für Familien.

Info

Badewelt-sinsheim.png
Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Surf Days - 2026-06-19 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Surf Days - 2026-06-19 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Surf Days - 2026-06-19 00:00:00 Outlook iCalendar - Surf Days - 2026-06-19 00:00:00 ical

Tags